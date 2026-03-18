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"Tout beau, tout neuf" mercredi 18 mars 2026, les invités de Cyril Hanouna sur W9

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié mercredi 18 mars 2026 224
"Tout beau, tout neuf" mercredi 18 mars 2026, les invités de Cyril Hanouna sur W9

Mercredi 18 mars 2026 à partir de 18:45, Cyril Hanouna présentera un nouveau numéro de "Tout beau, tout neuf". Voici les invités qui seront ce soir dans l'émission....

"Tout beau, tout neuf", c’est un concentré d’énergie, de liberté et de bonne humeur dans lequel les news, les chroniques et les happenings les plus surprenants se succèdent pour offrir près de trois heures de divertissement quotidien hors norme.

Autour de Cyril Hanouna, une bande aux caractères bien trempés et aux profils variés pour débattre et parler, sans langue de bois, de tous les sujets qui animent les Français et pour accueillir des invités qui font l’événement.

Les invités du mercredi 18 mars 2026 :

Cyril Hanouna reçoit ce soir Sabrina Salerno, l’icône internationale des années 80. Elle présentera son tout nouveau single évènement en duo avec Lia One.

Dernière modification le mercredi, 18 mars 2026 16:02
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