"C ce soir" mercredi 18 mars 2026, les invités reçus par Karim Rissouli sur France 5

Karim Rissouli vous donne rendez-vous sur France 5 ce mercredi 18 mars 2026 à 22:40 pour un nouveau numéro du magazine "C ce soir". Voici le thème de l'émission et les invités reçus.

Quand les idées éclairent l'actualité et la complexité du monde… "C Ce Soir" propose un débat d'idées sur l'actualité politique et/ou sociale du jour.

Karim Rissouli reçoit des intellectuels, artistes et protagonistes au centre de l'actualité pour approfondir la réflexion.

Karim Rissouli est entouré de Laure Adler et Arthur Chevallier (le lundi et le mardi) et de Camille Diao et Nathan Devers (le mercredi et le jeudi).

Thème & invités du mercredi 18 mars 2026 :

« Les rayons et les ombres » • La fin du tabou de la collaboration ?

Pour en débattre, Karim Rissouli reçoit :

Xavier Giannoli, réalisateur.

Laurent Joly, historien.

Pascal Ory, historien, membre de l’Académie française.

Jérôme Garcin, journaliste, écrivain.

Yaël Hirsch, journaliste culturelle.