"Les rencontres de 20h30" avec Pauline Dogniez, sa nouvelle vie au bout du monde, ce 20 mars 2026 sur France 2

Au sommaire des "Rencontres de 20h30" ce vendredi 20 mars 2026 sur France 2, le portrait de Pauline Dogniez, une Française qui a radicalement changé de vie pour s'installer à Raglan, en Nouvelle-Zélande.

Chaque vendredi, après le 20H de France, le magazine "Les rencontres de 20h30", présenté par Laurent Delahousse, propose des portraits de Français au parcours inspirant. Un regard décalé sur des rencontres marquantes.

Pauline, au bout du monde

Le magazine "Les rencontres de 20h30" est allé à 19 000 kilomètres de l’Hexagone, à Raglan, au cœur de la Nouvelle-Zélande, à la découverte du quotidien singulier d’une jeune Française qui a choisi de s’y installer.

À la suite d’un licenciement économique il y a quelques années, Pauline Dogniez décide de vivre son rêve de toujours et s’envole pour l'Océanie. Elle y deviendra bergère tout d’abord, puis apicultrice chevronnée dont le miel commence à être renommé.

En dépit de l’éloignement, Pauline a conservé de forts liens avec la France et sa famille qu’elle appelle quasi quotidiennement. Mais la Nouvelle-Zélande est bel et bien devenue son pays d’adoption, un pays où elle a aussi trouvé l’amour…

Une rencontre signée Laura Lequertier et Emilie Jeanin.