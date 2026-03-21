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"13h15 le samedi" : Les blés anciens de Valentine ce 21 mars 2026 sur France 2

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié samedi 21 mars 2026 185
"13h15 le samedi" : Les blés anciens de Valentine ce 21 mars 2026 sur France 2

Au sommaire du magazine "13h15 le samedi", présenté par Laurent Delahousse ce 21 mars 2026 sur France 2, la rediffusion du portrait de Valentine qui a tout plaqué à 35 ans pour reprendre la ferme familiale dans l'Essonne.

"13h15 le samedi" plonge dans une histoire de passion et de transmission. Costumière pour le cinéma, Valentine Franc décide, après la mort de sa mère, de reprendre la ferme familiale de Montaquoy, dans la campagne du Gâtinais, et d’endosser un nouveau rôle : celui de cultivatrice et de meunière. Elle a l'ambition de remettre à l’honneur des blés anciens, des espèces qui datent du XVIIe siècle.

Pour cela, elle a dû tout apprendre, revenir sur les bancs d’un lycée agricole à 35 ans passés et renouer avec ses racines, car ses ancêtres étaient agriculteurs. Un pari fou que Valentine est en passe de réussir. Dans la ferme familiale à la lisière de la forêt de Fontainebleau, Valentine joue le nouveau film de sa vie pour extraire de ses grains de blé une farine d’exception qui emporte l’adhésion des meilleurs boulangers.

Un document signé Claire Leisink, Benjamine Jeunehomme, Guillaume Salasca / Auxyma.

Dernière modification le samedi, 21 mars 2026 10:45
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