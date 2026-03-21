"28 minutes" samedi 21 mars 2026, sommaire et invités reçus par Renaud Dély sur Arte

Renaud Dély vous donne rendez-vous à 20:05 sur Arte ce samedi 21 mars 2026 pour un nouveau numéro de "28 minutes", le rendez-vous quotidien consacré à l’actualité et au débat.

Chaque week-end, Renaud Dély reprend le flambeau pour "Le club" du vendredi, avec à ses côtés Frédéric Says, Marjorie Adelson et David Castello-Lopes, et l'édition du samedi, en compagnie de Valérie Brochard, Jean-Mathieu Pernin et Natacha Triou.

Ce samedi, Renaud Dély décrypte l’actualité en compagnie des clubistes :

Karima Brikh, éditorialiste à Radio-Canada dans l’émission "Zone Info",

Eva Morletto, correspondante à Paris pour le magazine italien "Grazia",

Lionel Zinsou, économiste, ancien premier ministre de la République du Bénin (2015-2016),

Pierre Kroll, dessinateur de presse.

Au sommaire de l'émission :

Cisjordanie : un risque de nettoyage ethnique ?

Pour la première fois, Eyal Zamir, chef d'état-major de l’armée israélienne, a dénoncé la recrudescence d'attaques des colons israéliens sur des civils palestiniens et des soldats israéliens en Cisjordanie. La députée centriste israélienne, Meirav Cohen, a évoqué, elle, le “terrorisme juif” en Cisjordanie. Depuis le début de la guerre en Iran, les attaques de colons contre les civils palestiniens se sont accentuées.

Moyen-Orient : face à Trump, les Européens peuvent-ils imposer leurs conditions ?

En début de semaine, les Européens ont opposé une fin de non-recevoir à Donald Trump concernant leur participation militaire à la sécurisation du détroit d’Ormuz. Mais voilà que jeudi, six pays (France, Royaume-Uni, Allemagne, Italie, Pays-Bas mais aussi le Japon) se sont finalement dits “prêts à contribuer” à sécuriser ce lieu stratégique pour le transport du pétrole mais à certaines conditions.

Renaud Dély reçoit Julie Garel-Grislin, conservatrice à la bibliothèque François Mitterrand, à Paris, qui présente l’exposition “Cartes imaginaires. Inventer des mondes”, du 24 mars au 19 juillet. Elle fait dialoguer cartographie et imaginaires.

Valérie Brochard nous emmène chez nos voisins italiens qui se prononceront, les 22 et 23 mars, lors d’un référendum, sur la grande réforme judiciaire voulue par Giorgia Meloni.

Olivier Boucreux décerne le titre d'employé de la semaine au Planning familial. L’association qui œuvre pour la santé sexuelle des femmes et des minorités fête ses 70 ans cette année.

Jean-Mathieu Pernin zappe sur la télévision marocaine. Le Maroc a finalement été déclaré vainqueur de la CAN par la Confédération africaine de football, deux mois après sa finale perdue face au Sénégal.

Natacha Triou nous invite à méditer sur la série phénomène “Heated Rivalry”, une romance entre deux joueurs de hockey.

Enfin, ne manquez pas "Dérive des continents" de Benoît Forgeard.