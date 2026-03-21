"Sept à Huit" dimanche 22 mars 2026 sur TF1, sommaire du magazine (vidéo)

Voici les reportages qui seront diffusés dans le magazine "Sept à Huit", dimanche 22 mars 2026, présenté par Harry Roselmack à partir de 17:15 sur TF1.

17:15 Sept à Huit Life

“Sept à Huit Life” privilégie la proximité et les rencontres dans tous les univers de la vie quotidienne. Cette heure dédiée à la société française, ses tendances et ses évolutions, met en lumière des personnages et des histoires souvent étonnantes : la marque de fabrique de “Sept à Huit” !

Une vie à découvert

Ils travaillent pour des revenus, mais ils finissent toujours le mois dans le rouge. Une vie à découvert et des solutions pour en sortir.

18:20 Sept à Huit

Chaque dimanche soir, Harry Roselmack plonge les téléspectateurs au cœur de l’événement, avec des reportages sur la société et les derniers faits marquants. L’émission met en évidence des histoires fortes et des témoignages sur le monde d’aujourd’hui et de demain.

Les rescapés de Crans-Montana

Sept à Huit a suivi le long combat de Coline et de Hugo pour se reconstruire.

La reconquête de la 3ème étoile

En Savoie, le pari de René et de Maxime pour retrouver leur 3ème étoile au Guice Michelin.

Grands frissons à Orlando

"Sept à Huit" vous emmène dans la ville aux 300 parcs d'attractions.

Pas de Portrait de la Semaine en raison de l'édition spéciale consacrée au 2ème tour des élections municipales.