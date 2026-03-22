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"90' Enquêtes" : Restaurants insalubres et plats avariés, alerte en cuisine mardi 24 mars 2026 sur TMC

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié dimanche 22 mars 2026 182
"90' Enquêtes" : Restaurants insalubres et plats avariés, alerte en cuisine mardi 24 mars 2026 sur TMC

Mardi 24 mars 2026 à 21:25, Tatiana Silva vous proposera revoir sur TMC un numéro du magazine "90' Enquêtes" : « Restaurants insalubres et plats avariés : alerte en cuisine ».

L’image d’un restaurant évoque souvent convivialité, plaisir gustatif et moments de partage. Pourtant, derrière certaines cuisines se cache une réalité bien moins appétissante. De plus en plus de signalements mettent en lumière des établissements où l’hygiène est négligée et où des aliments avariés peuvent se retrouver dans l’assiette des clients. Une situation préoccupante qui soulève des enjeux majeurs de santé publique.

Dans certains restaurants, les règles élémentaires d’hygiène ne sont pas respectées. Mauvaise conservation des aliments, cuisines mal nettoyées, présence de nuisibles ou encore manipulation des denrées sans précautions sanitaires : les infractions relevées lors des contrôles sont nombreuses. Ces manquements ne sont pas anodins. Ils favorisent la prolifération de bactéries dangereuses comme la salmonelle ou la listeria, responsables d’intoxications alimentaires parfois graves, notamment chez les personnes vulnérables.

Plus inquiétant encore, certains établissements n’hésitent pas à utiliser des produits périmés ou mal conservés pour limiter les pertes financières. Viandes à l’odeur suspecte, fruits de mer impropres à la consommation ou plats réchauffés plusieurs fois : ces pratiques frauduleuses mettent directement en danger la santé des consommateurs. Les conséquences peuvent aller de simples troubles digestifs à des complications beaucoup plus sévères nécessitant une hospitalisation.

Face à cette situation, les autorités sanitaires multiplient les inspections et les sanctions. Fermetures administratives, amendes, voire poursuites judiciaires : les établissements fautifs s’exposent à de lourdes conséquences.

Dernière modification le dimanche, 22 mars 2026 13:28
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