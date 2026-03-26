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"Echappées belles" : Week-end à Cabourg avec Jérôme Pitorin samedi 28 mars 2026 sur France 5

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié jeudi 26 mars 2026 149
"Echappées belles" : Week-end à Cabourg avec Jérôme Pitorin samedi 28 mars 2026 sur France 5

Samedi 28 mars 2026 à 21:05, France 5 diffusera un nouvel inédit du magazine "Echappées belles" dans lequel Jérôme Pitorin vous emmène passer un week-end à Cabourg.

Cap sur Cabourg, joyau de la Côte Fleurie, où l’élégance Belle Époque perdure. Cette station balnéaire au charme intemporel invite à la douceur de vivre : promenades sur la digue, dégustation des célèbres coques pralinées, galops sur le sable, la mer en toile de fond.

Porte d’entrée vers la Normandie authentique, Cabourg ouvre sur un territoire généreux : la Route du cidre et ses fermes familiales, les plages historiques du Débarquement, symboles d'un passé où s'est jouée la liberté, les marais préservés de Sallenelles... Entre terroir d’exception et nature fragile, les Normands partagent leur art de vivre avec une générosité communicative.

Du littoral à la campagne normande, une échappée parfaite le temps d'un week-end, mêlant romantisme en bord de mer, plongée dans l’histoire et rencontres authentiques.

À la suite de cet inédit, France 5 rediffusera "Echappées belles : Seychelles, précieuse nature".

Dernière modification le jeudi, 26 mars 2026 14:38
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