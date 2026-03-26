"Chroniques criminelles" : L'affaire Karine Esquivillon sur TFX samedi 28 mars 2026

Samedi 28 mars 2026 à 21:10, TFX vous proposera de revoir le numéro du magazine “Chroniques Criminelles” : « Mythomane et manipulateur : un mari pas si parfait ? » qui revient sur l'affaire Karine Esquivillon.

Cette affaire a fait la Une de la presse pendant de longues semaines en 2023, et les Français ont suivi avec passion les rebondissements de ce drame familial…

Le 27 mars, Karine Esquivillon disparait mystérieusement…

Immédiatement, ses proches et ses enfants lancent des appels désespérés pour qu’on retrouve Karine. Sans résultat…

Par ailleurs, il ne se passe pas un jour, sans que l’on voie Michel Pialle, son mari, se plaindre face caméra que sa femme l’a volontairement abandonné, lui et ses 5 enfants…

Mais le reste de la famille n’y croit pas. Et les enquêteurs, aussi, commencent à avoir des doutes… Alors que s’est-il réellement passé ?

Principaux intervenants :