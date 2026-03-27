"Faites entrer l'accusé" : L'affaire Alain Lamare sur RMC Découverte dimanche 29 mars 2026

Dimanche 29 mars 2026 à 21:10, RMC Découverte rediffusera le numéro du magazine "Faites entrer l'accusé" qui revient sur l'affaire Alain Lamare.

En mai 1978, la voiture volée puis abandonnée d'une femme de gendarme est retrouvée dans la forêt de Chantilly avec un plan pour le braquage de la poste de Pierrefonds.

Des indices qui se révéleront sciemment laissés par le criminel mettent les forces de l'ordre sur la piste du grand banditisme.

Cette trouvaille est rapidement reliée avec l'agression d'une jeune femme de 17 ans à Pont-Sainte-Maxence, puis avec l'incident d'une voiture piégée qui blesse un gendarme à Creil.

Alain Lamare va jusqu'au meurtre, puisque dans la journée du 1er décembre 1978, il tue à Chantilly une jeune fille de 19 ans qu'il avait prise en stop.