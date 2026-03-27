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"Les rencontres de 20h30" avec Guillaume Blot, photographe de salons, ce 27 mars 2026 sur France 2

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié vendredi 27 mars 2026 89
"Les rencontres de 20h30" avec Guillaume Blot, photographe de salons, ce 27 mars 2026 sur France 2

Au sommaire des "Rencontres de 20h30" ce vendredi 27 mars 2026 sur France 2, le portrait de Guillaume Blot, un photographe de 36 ans qui se donne pour mission de documenter la France populaire de manière authentique, poétique et pleine d'humour.

Chaque vendredi, après le 20H de France, le magazine "Les rencontres de 20h30", présenté par Laurent Delahousse, propose des portraits de Français au parcours inspirant. Un regard décalé sur des rencontres marquantes.

Guillaume, photographe de salons

Guillaume Blot poursuit une œuvre originale : tracer la carte très poétique d’une France populaire. Avec ses instantanés du quotidien, ce photographe de 36 ans raconte le pays de manière authentique à travers ses lieux de convivialité.

Après un tour des restaurants routiers du pays en 2025, il s’attaque à un nouveau défi : depuis quelques semaines, dans son van, il sillonne les routes pour tirer le portrait des salons de coiffure et leurs clients.

Entre petites confessions, coups de ciseaux et permanentes, il immortalise grâce à ses clichés ces moments de vie tout en humour et délicatesse.

Une rencontre signée Hélène Eckmann, Jérôme Mars et Alexandru Sechilariu.

Dernière modification le vendredi, 27 mars 2026 14:50
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