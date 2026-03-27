"Dimanche en politique", sommaire et invités reçus par Francis Letellier le 29 mars 2026

Dimanche 29 mars 2026 à 11:50, Francis Letellier présentera sur France 3 un nouveau numéro du magazine "Dimanche en politique". Voici les invités qui seront reçus cette semaine dans l'émission.

Chaque dimanche, Francis Letellier propose 45 minutes avec deux personnalités politiques pour explorer leurs idées et prendre le temps de la contradiction.

L'actualité politique est également évoquée grâce à des reportages et interviews, et la "carte blanche" de journalistes spécialistes de la vie politique française.

Cette semaine, "Dimanche en politique" reçoit :

11:50 Jérôme Guedj, député du Parti socialiste de l'Essonne.

12:10 Jean-Noël Barrot, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères.

Au sommaire :

Les risques d’extension du conflit au Moyen-Orient, la hausse du prix du pétrole et leurs répercussions économiques nourrissent les inquiétudes des Français. Une question demeure : combien de temps cette crise internationale peut-elle durer ?

Alors que les partis politiques continuent de tirer les enseignements des municipales, la présidentielle de 2027 s'inscrit déjà dans le calendrier et dans les ambitions de chacun. A gauche, et notamment à l'intérieur du Parti socialiste, les divisions se poursuivent au grand jour.

Dans le bloc central, chaque formation, Renaissance, Horizons ou MoDem, voudrait être le point d'équilibre pour présenter son candidat à la présidentielle. Il reste peu de temps pour s'entendre.

Avec une "carte blanche" à Laurence Peuron, journaliste politique à France Inter.