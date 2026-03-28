"Grands reportages" : Tourisme des origines, des voyages pas comme les autres, samedi 28 mars 2026 sur TF1

Samedi 28 mars 2026 à 13:40 dans "Grands Reportages", TF1 diffusera « Tourisme des origines : des voyages pas comme les autres » un document inédit réalisé par Chloé Alexandre et Sophie Lainé.

De plus en plus de Français partent à la recherche de leurs origines, certains consacrent même leurs vacances à ce « tourisme généalogique ». L’an dernier, plus de 500 000 personnes ont voyagé pour renouer avec leurs ancêtres, comprendre leur histoire et transmettre cette mémoire aux générations futures.

Pendant plusieurs mois, une équipe de Grands Reportages a suivi trois parcours hors du commun.

À Grenoble, Nadine, 61 ans, part en Italie avec sa famille pour découvrir le parcours héroïque de son grand-père Angelo, rescapé de la Première Guerre mondiale mais qui a disparu pendant près de 2 ans. À travers des carnets retrouvés et des témoignages familiaux, elle retrace ses exploits et plonge au cœur de son histoire familiale.

Au Québec, Manon et René remontent le temps pour retrouver les traces de Louis Tétreau, ancêtre originaire de Vendée au XVIIe siècle. Entre visites d'archives, de villages français et retrouvailles avec des cousins lointains, ils parcourent 5 000 km pour comprendre leur passé et rendre hommage à leur ancêtre.

En Belgique, Izabel, adoptée à 4 ans, part au Guatemala à la recherche de ses trois sœurs biologiques. Après 40 ans de séparation, elle retrouve son enfance et les traditions familiales, reconstruisant peu à peu des liens brisés.

Trois voyages, trois histoires, riches en émotions et en découvertes.