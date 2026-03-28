"Appels d'urgence" en immersion avec la Police de Denain qui traque les chauffards, lundi 30 mars 2026 sur TFX

Lundi 30 mars 2026 à 21:10, Hélène Mannarino vous proposera sur TFX un numéro inédit du magazine "Appels d'urgence" en immersion avec la Police de Denai, dans le Nord, qui traque les chauffards.

À Denain, près de Valenciennes, la police a fait de la lutte contre les chauffards une véritable priorité. Excès de vitesse, conduite sans permis, comportements dangereux : rien ne leur échappe.

Parmi les infractions les plus préoccupantes, les refus d'obtempérer occupent une place centrale. Véritable fléau dans la région, les policiers de Denain en enregistrent plus d'une vingtaine chaque semaine !

Au cœur du bassin minier, entre les petites maisons de briques rouges, les forces de l'ordre traquent quotidiennement ces hors-la-loi de la route, souvent au terme de courses-poursuites spectaculaires.

Vous découvrirez que le profil de ces chauffards, parfois prêts à tout pour échapper à un contrôle, n'est pas toujours celui de délinquants aguerris...

Certains font preuve d'une inconscience totale : un père qui transporte son fils de trois ans sans casque sur un scooter, un autre au volant d'une voiture en piteux état... Les policiers doivent aussi composer avec l'insolence de contrevenants refusant de reconnaître leurs torts.

Et parfois, les affaires prennent des tournures inattendues, comme cet "accident mystérieux " où le conducteur a pris la fuite avant l'arrivée des forces de l'ordre, ne laissant derrière lui qu'un fragment de plaque d'immatriculation comme seul indice !

Bienvenue dans le quotidien de Sébastien, Mehdi et Kévin, les policiers de Denain, lancés à la poursuite des chauffards de la route.