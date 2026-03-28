"C à vous" samedi 28 mars 2026, sommaire et invités reçus sur France 5 par Mohamed Bouhafsi

Rendez-vous sur France 5 à 19:00 ce samedi 28 mars 2026 pour suivre un nouveau numéro du magazine “C à vous”. Voici le sommaire et les invités qui seront reçus ce soir dans l'émission par Mohamed Bouhafsi.

Du lundi au samedi, le magazine "C à vous" fait la part belle à l'actualité la plus diverse avec des invités prestigieux.

Ce rendez-vous incontournable de 19:00 sur France 5 est présenté le vendredi et le samedi par Mohamed Bouhafsi, entouré de son équipe de chroniqueurs.

Voici le sommaire et les invités qui seront reçus ce samedi 28 mars 2026 dans l'émission :

19:00 C à vous

Municipales : une répétition générale avant la présidentielle ?

Nicolas Beytout, directeur du journal L’Opinion.

Chloé Morin, politologue

Affaire Athanor : DGSE, barbouzerie, franc-maçonnerie, tueurs à gages.

Laurent Valdiguié, grand reporter à Marianne.

Changement d'heure : quels effets sur notre santé ?

Gérald Kierzek, médecin urgentiste et consultant dans Télématin.

20:00 C à vous, la suite

Gérard Jugnot et Philippe Lacheau pour le film “Mauvaise Pioche” en salle le 1er avril.