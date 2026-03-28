"28 minutes" samedi 28 mars 2026, sommaire et invités reçus par Renaud Dély sur Arte

Renaud Dély vous donne rendez-vous à 20:05 sur Arte ce samedi 28 mars 2026 pour un nouveau numéro de "28 minutes", le rendez-vous quotidien consacré à l’actualité et au débat.

Chaque week-end, Renaud Dély reprend le flambeau pour "Le club" du vendredi, avec à ses côtés Frédéric Says, Marjorie Adelson et David Castello-Lopes, et l'édition du samedi, en compagnie de Valérie Brochard, Jean-Mathieu Pernin et Natacha Triou.

Ce samedi, Renaud Dély décrypte l’actualité en compagnie des clubistes :

Daniel Borrillo, juriste, professeur à l’Université Paris-Nanterre.

Zyad Limam, directeur et rédacteur en chef d’Afrique Magazine.

Marianna Perebenesiuk, journaliste franco-ukrainienne indépendante.

Patrick Chappatte, dessinateur de presse.

Au sommaire de l'émission :

Au Moyen-Orient, les États-Unis pris au piège de la guerre asymétrique ?

Les États-Unis et Israël, deux puissances aux moyens militaires importants, semblent s'embourber dans leur guerre en Iran. Bien que le régime ait perdu son chef, Ali Khamenei, après son assassinat, l'Iran fait preuve d'une résistance, politique et militaire, inattendue.

Les Européens sont-ils trop accommodants avec la Hongrie de Viktor Orbàn ?

Entre la Hongrie et l'UE, les dissensions s'accumulent. Le 21 mars, le “Washington Post”, grâce à des sources internes, révélait que la Hongrie informait la Russie de décisions de l'UE. Aussi, les renseignements russes projetaient de simuler une tentative d'assasinat sur Viktor Orbàn pour l’aider à gagner les prochaines législatives.

Renaud Dély reçoit Sarah Mohamed-Gaillard, historienne, qui publie "Géopolitique de l’Océanie" aux éditions Le Cavalier bleu, où elle décrit les dynamiques de cette "mer d’îles", complexe par sa diversité et sa position de carrefour maritime.

Marion L’Hour nous emmène chez nos voisins d’outre-Rhin où l’actrice Collien Fernandez a déposé plainte contre son ex-mari, Christian Ulmen. Elle l’accuse d’avoir diffusé en ligne, pendant des années, à son insu, des contenus sexuels truqués la mettant en scène ayant entraîné une vague de harcèlement.

Olivier Boucreux décerne le titre d'employée de la semaine à l’Argentine Estela de Carlotto, présidente de l'association des Grands-mères de la place de Mai. Elles réclament vérité et justice sur leurs enfants disparus, lors de la dictature sous Videla, et recherchent leurs petits-enfants nés en détention.

Jean-Mathieu Pernin zappe sur la télévision américaine. La Nasa a annoncé se concentrer sur le pôle Sud lunaire, face aux ambitions chinoises d’y atterrir avant 2030.

Natacha Triou nous invite à méditer sur l’appropriation des codes de la culture populaire et ouvrière. Ce mode de vie a un fil rouge : celui d’être revisité par une clientèle plus aisée.

Enfin, ne manquez pas "Dérive des continents" de Benoît Forgeard.