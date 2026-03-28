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"20h30 le samedi" : Bach to the future ce 28 mars 2026 sur France 2

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié samedi 28 mars 2026 153
"20h30 le samedi" : Bach to the future ce 28 mars 2026 sur France 2

Ce samedi 28 mars 2026, le magazine "20h30 le samedi" explore le concept du sample et de l'emprunt musical, démontrant comment la musique pop moderne puise ses racines dans le répertoire classique.

Le magazine "20h30 le samedi", présenté par Laurent Delahousse juste après le journal de 20 heures sur France 2, dévoile la petite histoire dans la grande, à feuilleter comme un album de famille.

Bach to the future

En musique, rien ne se crée, tout se transforme ! "20h30 le samedi" se penche sur celles qui rassemblent les talents et les époques.

Quel est le point commun entre Céline Dion, les Daft Punk, Serge Gainsbourg et Lady Gaga ? Ils ont tous trouvé l’inspiration auprès des plus grands compositeurs classiques, de Bach à Beethoven, en passant par Chopin.

En tendant l’oreille, on comprend très vite que les grands airs sont bel et bien intemporels et immortels.

Une story signée François-Julien Piednoir et Louisa Ould.

 

 

Dernière modification le samedi, 28 mars 2026 16:57
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28 mars 2026 - 16:48

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