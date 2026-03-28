"20h30 le samedi" : Bach to the future ce 28 mars 2026 sur France 2

Le magazine "20h30 le samedi", présenté par Laurent Delahousse juste après le journal de 20 heures sur France 2, dévoile la petite histoire dans la grande, à feuilleter comme un album de famille.
Bach to the future
En musique, rien ne se crée, tout se transforme ! "20h30 le samedi" se penche sur celles qui rassemblent les talents et les époques.
Quel est le point commun entre Céline Dion, les Daft Punk, Serge Gainsbourg et Lady Gaga ? Ils ont tous trouvé l’inspiration auprès des plus grands compositeurs classiques, de Bach à Beethoven, en passant par Chopin.
En tendant l’oreille, on comprend très vite que les grands airs sont bel et bien intemporels et immortels.
Une story signée François-Julien Piednoir et Louisa Ould.