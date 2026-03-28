"Sept à Huit" dimanche 29 mars 2026 sur TF1, sommaire du magazine (vidéo)

Voici les reportages qui seront diffusés dans le magazine "Sept à Huit", dimanche 29 mars 2026, présenté par Harry Roselmack à partir de 17:15 sur TF1.

17:15 Sept à Huit Life

“Sept à Huit Life” privilégie la proximité et les rencontres dans tous les univers de la vie quotidienne. Cette heure dédiée à la société française, ses tendances et ses évolutions, met en lumière des personnages et des histoires souvent étonnantes : la marque de fabrique de “Sept à Huit” !

Justice des mineurs

Ados délinquants ou mineurs en danger, document exclusif dans "Sept à Huit" au cœur des audiences des juges des enfants

18:20 Sept à Huit

Chaque dimanche soir, Harry Roselmack plonge les téléspectateurs au cœur de l’événement, avec des reportages sur la société et les derniers faits marquants. L’émission met en évidence des histoires fortes et des témoignages sur le monde d’aujourd’hui et de demain.

Hausse des carburants

Système D, comment les Français s'organisent face à la hausse des carburants ?

Les rois de la nouillabaisse

À Marseille, six candidats s'affrontent pour le titre mondial...

19:30 Le portrait de la semaine

Sonia

Elle témoigne dans l’ombre. Et sa voix a été modifiée par l’I.A. C’est elle, Sonia, qui a permis de localiser l’un des terroristes des attentats de 2015, Abdelhamid Abaaoud. Ce geste a sauvé des vies, mais mis en danger la sienne. Depuis, elle a donc été placée sous protection policière. Elle a dû changer d’identité et disparaître. Mais au bout de dix ans, l’État souhaiterait lever cette protection. Alors que, même devenue anonyme, elle reçoit encore des menaces de mort.