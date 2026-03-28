"Sept à Huit" dimanche 29 mars 2026 sur TF1, sommaire du magazine (vidéo)

17:15 Sept à Huit Life
“Sept à Huit Life” privilégie la proximité et les rencontres dans tous les univers de la vie quotidienne. Cette heure dédiée à la société française, ses tendances et ses évolutions, met en lumière des personnages et des histoires souvent étonnantes : la marque de fabrique de “Sept à Huit” !
Justice des mineurs
Ados délinquants ou mineurs en danger, document exclusif dans "Sept à Huit" au cœur des audiences des juges des enfants
18:20 Sept à Huit
Chaque dimanche soir, Harry Roselmack plonge les téléspectateurs au cœur de l’événement, avec des reportages sur la société et les derniers faits marquants. L’émission met en évidence des histoires fortes et des témoignages sur le monde d’aujourd’hui et de demain.
Hausse des carburants
Système D, comment les Français s'organisent face à la hausse des carburants ?
Les rois de la nouillabaisse
À Marseille, six candidats s'affrontent pour le titre mondial...
19:30 Le portrait de la semaine
Sonia
Elle témoigne dans l’ombre. Et sa voix a été modifiée par l’I.A. C’est elle, Sonia, qui a permis de localiser l’un des terroristes des attentats de 2015, Abdelhamid Abaaoud. Ce geste a sauvé des vies, mais mis en danger la sienne. Depuis, elle a donc été placée sous protection policière. Elle a dû changer d’identité et disparaître. Mais au bout de dix ans, l’État souhaiterait lever cette protection. Alors que, même devenue anonyme, elle reçoit encore des menaces de mort.