"Grands reportages" : La nouvelle ruée vers l'or, dimanche 29 mars 2026 sur TF1

Dimanche 29 mars 2026 à 13:40 dans "Grands Reportages", TF1 dffusera « La nouvelle ruée vers l'or » un document inédit réalisé par Auriane Baudin.

En pleine crise économique mondiale, l’or s’impose comme une valeur refuge. Son prix a quadruplé en 10 ans et dépasse désormais 120 € le gramme. Investisseurs, bijoutiers, chasseurs de pépites… tous veulent leur part. Mais plus l’or prend de la valeur, plus les arnaques se multiplient et les orpailleurs illégaux se montrent déterminés.

Pendant plus d’un an, une équipe de Grands Reportages a suivi cette nouvelle ruée vers l’or et ses dérives.

Dans le Gard, Xavier, alias Goldranger, est orpailleur depuis ses 13 ans. Pépites, grains et paillettes d’or… Jusqu’ici, il conservait ses trouvailles dans une boîte, mais cette année, il veut créer un bijou pour les 18 ans de sa fille à partir de l’or de la rivière. Pour réussir, il part en Italie sur l’une des rivières les plus prolifiques.

À Villeneuve-sur-Lot, Samir et Darine, jeunes bijoutiers, tentent un projet inédit : un T-shirt en or, fruit d’une collaboration avec un street-artiste. Entre ambition et obstacles, ils vont devoir relever de nombreux défis pour transformer leur idée en réalité.

Chantal et Pierre, victimes d’un faux placement sur une plateforme en ligne, tentent de récupérer leurs économies d’une vie avec l’aide d’un cabinet franco-bulgare spécialisé dans les escroqueries financières.

Enfin, en Guyane, Jules et les militaires de l’Opération Harpie luttent contre les orpailleurs illégaux qui pillent les sols aurifères du territoire. Une mission à haut risque, sur l’un des sites les plus actifs d’Outre-mer.