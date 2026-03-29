recherche
Magazines

"Grands reportages" : La nouvelle ruée vers l'or, dimanche 29 mars 2026 sur TF1

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié dimanche 29 mars 2026 137
"Grands reportages" : La nouvelle ruée vers l'or, dimanche 29 mars 2026 sur TF1

Dimanche 29 mars 2026 à 13:40 dans "Grands Reportages", TF1 dffusera  « La nouvelle ruée vers l'or » un document inédit réalisé par Auriane Baudin.

En pleine crise économique mondiale, l’or s’impose comme une valeur refuge. Son prix a quadruplé en 10 ans et dépasse désormais 120 € le gramme. Investisseurs, bijoutiers, chasseurs de pépites… tous veulent leur part. Mais plus l’or prend de la valeur, plus les arnaques se multiplient et les orpailleurs illégaux se montrent déterminés.

Pendant plus d’un an, une équipe de Grands Reportages a suivi cette nouvelle ruée vers l’or et ses dérives.

Dans le Gard, Xavier, alias Goldranger, est orpailleur depuis ses 13 ans. Pépites, grains et paillettes d’or… Jusqu’ici, il conservait ses trouvailles dans une boîte, mais cette année, il veut créer un bijou pour les 18 ans de sa fille à partir de l’or de la rivière. Pour réussir, il part en Italie sur l’une des rivières les plus prolifiques.

À Villeneuve-sur-Lot, Samir et Darine, jeunes bijoutiers, tentent un projet inédit : un T-shirt en or, fruit d’une collaboration avec un street-artiste. Entre ambition et obstacles, ils vont devoir relever de nombreux défis pour transformer leur idée en réalité.

Chantal et Pierre, victimes d’un faux placement sur une plateforme en ligne, tentent de récupérer leurs économies d’une vie avec l’aide d’un cabinet franco-bulgare spécialisé dans les escroqueries financières.

Enfin, en Guyane, Jules et les militaires de l’Opération Harpie luttent contre les orpailleurs illégaux qui pillent les sols aurifères du territoire. Une mission à haut risque, sur l’un des sites les plus actifs d’Outre-mer.

mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Magazines, Documentaires, Dimanche
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;Affaires sensibles&quot; : Les enfants disparus de l’Isère, dimanche 29 mars 2026 sur France 2

"Affaires sensibles" : Les enfants disparus de l’Isère, dimanche 29 mars 2026 sur France 2

29 mars 2026 - 11:21

Sur le même thème...

&quot;Affaires sensibles&quot; : Les enfants disparus de l’Isère, dimanche 29 mars 2026 sur France 2

"Affaires sensibles" : Les enfants disparus de l’Isère, dimanche 29 mars 2026 sur France 2

29 mars 2026 - 11:21

A ne pas manquer...

&quot;Sept à Huit&quot; dimanche 29 mars 2026 sur TF1, sommaire du magazine (vidéo)

"Sept à Huit" dimanche 29 mars 2026 sur TF1, sommaire du magazine (vid…

28 mars 2026 - 19:56 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...