"Affaires sensibles" : Les enfants disparus de l’Isère, dimanche 29 mars 2026 sur France 2

Dimanche 29 mars 2026 à 15:10 sur France 2, Fabrice Drouelle présentera un nouveau numéro du magazine "Affaire sensibles", consacré aux enfants disparus de l’Isère entre 1980 et 1996.

Ludovic, Fabrice, Charazed, Anissa, Sarah, Nathalie, Leo… Les disparitions ou les meurtres de ces enfants, en Isère entre 1980 et 1996, sont toujours non élucidés. Ces dossiers ont fait l'objet de longues enquêtes, parfois abandonnées, puis pour certaines rouvertes par la justice. Leurs familles sont engagées dans un combat pour obtenir la vérité : qui a tué leur enfant ?

Le 13 janvier 1989, le jeune Fabrice Ledoux, 12 ans, se rend à pied à son collège de Grenoble. Un trajet d’à peine un quart d’heure. Mais Fabrice n’arrivera jamais à bon port. Son corps sans vie est retrouvé deux jours plus tard, dans un ravin du massif de la Chartreuse.

Dans les années 1990, ce n’est pas la seule affaire d’enfant enlevé ou victime de mort violente : une série de dossiers s’accumule déjà dans les cabinets de différents juges d’instruction de l’Isère.

Une série de dossiers

En 1985, la jeune Anissa, âgée de 5 ans, disparaît au pied de son immeuble avant d’être retrouvée morte treize jours plus tard. En 1988, c’est au tour de Nathalie, 15 ans. Son corps sans vie est découvert près d’une voie ferrée. En 1991, Sarah, 6 ans, joue au pied de son immeuble avant d’être enlevée. En 1996, Saïda, 10 ans, s’évapore sur le trajet du gymnase, à quelques centaines de mètres du lieu où Sarah a disparu. Elle aussi est retrouvée morte deux jours plus tard, étranglée.

C’est sans doute le sort funeste qui aurait pu aussi être celui de Grégory. Embarqué de force dans une voiture en juillet 1983 alors qu’il rentrait chez lui, il se réveille le lendemain dans une décharge sauvage, dans le massif de la Chartreuse. Son agresseur l’a laissé pour mort après avoir tenté de l’étrangler. Mais il ne sera jamais identifié.

Un seul ou plusieurs tueurs ?

A la même époque, d’autres enfants, comme Ludovic Janvier, se volatilisent et n’ont jamais été retrouvés. Son frère aîné Jérôme se souvient de cette terrible soirée du 17 mars 1983. Alors âgé de 8 ans, il part faire une course pour son papa, accompagné de ses deux petits frères Nicolas, 2 ans, et Ludovic, 6 ans. Un homme les aborde et leur demande de l’aide pour chercher son chien. Ils forment deux groupes, Jérôme restant avec le plus petit de ses frères. Rapidement, se doutant que quelque chose ne va pas, il rentre prévenir son père. Moins d’une heure plus tard, la police quadrille le secteur, mais Ludovic a disparu. Depuis, Jérôme et sa sœur Virginie cherchent toujours à savoir ce qui lui est arrivé.

Le 8 juillet 1987, à Bourgoin-Jallieu, Charazed Bendouiou, 10 ans, se volatilise alors qu’elle joue au pied de son immeuble. Le 19 juillet 1996, c’est le jeune Leo, 6 ans, qui disparaît au cours d’une randonnée dans le massif du Taillefer, au sud de Grenoble.

Une cellule d'investigation dédiée

Au début des années 2000, les enquêtes n’avancent plus. Les familles des petites victimes se sentent oubliées. La sœur de Charazed contacte alors deux avocats spécialisés dans les "cold cases". Ils font émerger des similitudes dans les enlèvements de plusieurs des enfants et harcèlent les tribunaux de l’Isère pour récupérer les dossiers. Au printemps 2008, les familles obtiennent une première victoire : la procureure générale de Grenoble crée la cellule "Mineurs 38".

Au fil des ans, le combat des familles participera aussi à la décision de créer le Pôle national des crimes non élucidés de Nanterre en 2022. De nouvelles investigations vont permettre la découverte d’éléments décisifs : suspects, traces ADN… et l’espoir pour certaines de ces familles de pouvoir enfin connaître un jour la vérité.

Une enquête d’Alexis de La Fontaine.