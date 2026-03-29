"Beau Geste" dimanche 29 mars 2026, sommaire et rencontres de Pierre Lescure sur France 2

Dimanche 29 mars 2026 à 23:00, Pierre Lescure présentera un nouveau numéro de "Beau Geste", le magazine qui propose chaque semaine une plongée au cœur du cinéma en train de se fabriquer.

Cette semaine, Pierre Lescure rencontre Gérard Jugnot à l'occasion de la sortie du film « Mauvaise pioche » le 1er avril au cinéma.

Pierre Lescure sera aux côtés de Mélanie Thierry qui sera prochainement à l'affiche de trois films.

Beau geste vous proposera de découvrir le métier de "staffer" au cinéma. Immersion dans les coulisses d'un métier pas connu et passionnant.

Pour son « Petit Beau Geste », Alexandra Boquet a tenté d'interviewer le césar du meilleur second rôle Pierre Lottin à l'occasion de la sortie du film « Ceux qui comptent ».

L'actrice Nina Meurice passera prendre un café.