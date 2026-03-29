"Beau Geste" dimanche 29 mars 2026, sommaire et rencontres de Pierre Lescure sur France 2

Cette semaine, Pierre Lescure rencontre Gérard Jugnot à l'occasion de la sortie du film « Mauvaise pioche » le 1er avril au cinéma.
Pierre Lescure sera aux côtés de Mélanie Thierry qui sera prochainement à l'affiche de trois films.
Beau geste vous proposera de découvrir le métier de "staffer" au cinéma. Immersion dans les coulisses d'un métier pas connu et passionnant.
Pour son « Petit Beau Geste », Alexandra Boquet a tenté d'interviewer le césar du meilleur second rôle Pierre Lottin à l'occasion de la sortie du film « Ceux qui comptent ».
L'actrice Nina Meurice passera prendre un café.