"C à vous" lundi 30 mars 2026, sommaire & invités reçus par Anne-Elisabeth Lemoine sur France 5

Du lundi au vendredi, le magazine "C à vous" fait la part belle à l'actualité la plus diverse avec des invités prestigieux.
Ce rendez-vous incontournable de 19:00 sur France 5 est présenté par Anne-Elisabeth Lemoine, entourée de son équipe de chroniqueurs.
Voici les invités qui seront reçus ce lundi 30 mars 2026 :
18:55 C à vous
Présidentielle 2027 : la campagne est (déjà) lancée !
Soazig Quéméner, rédactrice en chef La Tribune Dimanche.
Marcelo Wesfreid, chef adjoint au service politique du Parisien.
Trois mois après Crans-Montana, des bougies incandescentes en cause dans l'incendie d'une discothèque en Allemagne
Éric Brocardi, porte-parole de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France.
20:00 C à vous, la suite
Kev Adams, Nahel Tran, Zayn Sekkat, Nahil Bouazzaoui pour le film « L'enfant du désert » en salle le 8 avril.
Alan Stivell pour son single « The First time I ever saw your face » disponible le 3 avril.
Laurent Romejko pour le documentaire « Finistère, ces Bretons du bout du monde » mercredi 1er avril à 21:10 sur France 3.