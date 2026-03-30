"C à vous" lundi 30 mars 2026, sommaire & invités reçus par Anne-Elisabeth Lemoine sur France 5

Lundi 30 mars 2026 à 18:55, Anne-Elisabeth Lemoine vous proposera de suivre en direct sur France 5 un nouveau numéro du magazine “C à vous”. Voici les invités qui seront reçus ce soir dans l'émission.

Du lundi au vendredi, le magazine "C à vous" fait la part belle à l'actualité la plus diverse avec des invités prestigieux.

Ce rendez-vous incontournable de 19:00 sur France 5 est présenté par Anne-Elisabeth Lemoine, entourée de son équipe de chroniqueurs.

Voici les invités qui seront reçus ce lundi 30 mars 2026 :

18:55 C à vous

Présidentielle 2027 : la campagne est (déjà) lancée !



Soazig Quéméner, rédactrice en chef La Tribune Dimanche.

Marcelo Wesfreid, chef adjoint au service politique du Parisien.

Trois mois après Crans-Montana, des bougies incandescentes en cause dans l'incendie d'une discothèque en Allemagne

Éric Brocardi, porte-parole de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France.

20:00 C à vous, la suite

Kev Adams, Nahel Tran, Zayn Sekkat, Nahil Bouazzaoui pour le film « L'enfant du désert » en salle le 8 avril.

Alan Stivell pour son single « The First time I ever saw your face » disponible le 3 avril.

Laurent Romejko pour le documentaire « Finistère, ces Bretons du bout du monde » mercredi 1er avril à 21:10 sur France 3.