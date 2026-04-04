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"13h15 le samedi" : Le trésor de Kora Bernabé en Martinique, ce 4 avril 2026 sur France 2

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié samedi 4 avril 2026 1026
"13h15 le samedi" : Le trésor de Kora Bernabé en Martinique, ce 4 avril 2026 sur France 2

Au sommaire du magazine "13h15 le samedi" ce 4 avril 2026 sur France 2, le portrait de Kora Bernabé, une figure emblématique du renouveau agricole en Martinique, qui a consacré son énergie à la renaissance d'une culture disparue : le cacao.

Kora Bernabé est un des visages de la nouvelle agriculture martiniquaise. Ingénieure agronome, elle a relancé sur les terres de son grand-père, une culture longtemps oubliée sur l'île, celle du cacao. Aujourd'hui, ses récoltes sont prisées par les plus grands chefs...

Le trésor de Kora

Quand elle était enfant, Kora Bernabé adorait parcourir le jardin de son grand-père où poussait un arbre avec de drôles de cabosses. À l’intérieur se trouvait un trésor : une fève de cacao parmi les plus goûteuse au monde.

Ses fèves de cacao attirent des chocolatiers du monde entier...

À force de détermination, Kora a contribué à faire renaître cette ressource longtemps oubliée sur son île, la Martinique. Sur la parcelle de son grand-père, elle a planté 1 500 cacaoyers et créé une coopérative car pour elle, le chocolat est aussi une aventure collective. Aujourd’hui, les chocolatiers viennent du monde entier pour ses fèves de cacao.

Un document signé Florence Helleux avec Benjamine Jeunehomme et Smaïn-Morgan Belhadj-Tahar / Auxyma.

Dernière modification le samedi, 04 avril 2026 11:21
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