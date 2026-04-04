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"Au bout de l'enquête" : L'affaire Robert Pichon samedi 4 avril 2026 sur France 2

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié samedi 4 avril 2026 1413
"Au bout de l'enquête" : L'affaire Robert Pichon samedi 4 avril 2026 sur France 2

Samedi 4 avril 2026 à 14:05 sur France 2, Marie Drucker vous proposera de découvrir un numéro inédit du magazine "Au bout de l'enquête" consacré à l'affaire Robert Pichon.

"Au bout de l'enquête : la fin du crime parfait ?" s’intéresse aux « Cold case ». Des affaires classées, réputées insolubles, qui ont parfois résisté près de 50 ans à la ténacité des enquêteurs avant qu’un indice oublié, un témoignage inespéré ou une expertise scientifique innovante permette d’en confondre les coupables.

14:05  Affaire Robert Pichon, le crime était parfait (inédit)

C’était un crime parfait avant que les meurtriers ne se dénoncent eux-mêmes aux gendarmes !

Une affaire très singulière sans cadavre et sans scène de crime dans laquelle les enquêteurs se sont perdus. Il faut dire que les coupables ont été particulièrement méticuleux pour faire disparaître toutes traces de leur victime, le modeste retraité Robert Pichon.

Un film d’Hélène Gautier.

15:00  Affaires enquêtées par Martine Montei, les explois d'une grande flic

Première femme à diriger l’anti-gang puis le très prestigieux 36, quai des Orfèvres, Martine Monteil est la grande dame de la police criminelle. Son tour de force : l’arrestation de Guy Georges, le tueur de l’est parisien.

Bien avant cette enquête hors norme, son premier fait d’armes date de l’époque où elle était commissaire stagiaire…

Aux côtés de Marie Drucker, Alain Bauer, professeur de criminologie, apporte sur chaque affaire un éclairage technique, psychologique, sociologique ou historique pour comprendre les procédés mis en œuvre au cours de l’enquête, mais aussi ses enjeux et ses répercussions.

Dernière modification le samedi, 04 avril 2026 11:31
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