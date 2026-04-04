"Appels d'urgence" en immersion avec le Samu de Bourgogne, lundi 6 avril 2026 sur TFX

Lundi 6 avril 2026 à 21:10, Hélène Mannarino vous proposera de revoir un numéro du magazine "Appels d'urgence" : « Samu de Bourgogne : course contre la montre pour les urgentistes ».

Carambolages, accidents domestiques, arrêts cardiaques : chaque semaine en Bourgogne, des dizaines de vies basculent parfois en quelques secondes.

Pour les sauver, les urgentistes du centre hospitalier de Chalon-sur Saône réalisent chaque mois plus de 200 interventions.

Jacques, un médecin chevronné, prendra en charge une adolescente de 16 ans qui a chuté du troisième étage.

Son collègue, Gérard, portera secours à deux femmes, écrasées par un chauffard qui a pris la fuite.

Enfin, aux urgences, Paul, un jeune médecin, s'occupera d'une famille à l'état de santé préoccupant, en apparence : une intoxication. Mais à quel produit ?

Tous les jours pour les urgentistes du SAMU de Bourgogne, c'est la course contre-la-montre.