recherche
Magazines

"Appels d'urgence" en immersion avec le Samu de Bourgogne, lundi 6 avril 2026 sur TFX

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié samedi 4 avril 2026 390
"Appels d'urgence" en immersion avec le Samu de Bourgogne, lundi 6 avril 2026 sur TFX

Lundi 6 avril 2026 à 21:10, Hélène Mannarino vous proposera de revoir un numéro du magazine "Appels d'urgence" : « Samu de Bourgogne : course contre la montre pour les urgentistes ».

Carambolages, accidents domestiques, arrêts cardiaques : chaque semaine en Bourgogne, des dizaines de vies basculent parfois en quelques secondes.

Pour les sauver, les urgentistes du centre hospitalier de Chalon-sur Saône réalisent chaque mois plus de 200 interventions.

Jacques, un médecin chevronné, prendra en charge une adolescente de 16 ans qui a chuté du troisième étage.

Son collègue, Gérard, portera secours à deux femmes, écrasées par un chauffard qui a pris la fuite.

Enfin, aux urgences, Paul, un jeune médecin, s'occupera d'une famille à l'état de santé préoccupant, en apparence : une intoxication. Mais à quel produit ?

Tous les jours pour les urgentistes du SAMU de Bourgogne, c'est la course contre-la-montre.

Dernière modification le samedi, 04 avril 2026 14:07
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Magazines, Lundi
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;Les maternelles XXL&quot; lundi 6 avril 2026, sommaire et invités de Marie Portolano sur France 5

"Les maternelles XXL" lundi 6 avril 2026, sommaire et invités de Marie Portolano sur France 5

05 avril 2026 - 21:25

Sur le même thème...

&quot;Les maternelles XXL&quot; lundi 6 avril 2026, sommaire et invités de Marie Portolano sur France 5

"Les maternelles XXL" lundi 6 avril 2026, sommaire et invités de Marie Portolano sur France 5

05 avril 2026 - 21:25

A ne pas manquer...

&quot;Sept à Huit&quot; dimanche 5 avril 2026 sur TF1, sommaire du magazine (vidéo)

"Sept à Huit" dimanche 5 avril 2026 sur TF1, sommaire du magazine (vid…

04 avril 2026 - 20:11 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...