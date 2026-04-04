"Sept à Huit" dimanche 5 avril 2026 sur TF1, sommaire du magazine (vidéo)

Voici les reportages qui seront diffusés dans le magazine "Sept à Huit", dimanche 5 avril 2026, présenté par Harry Roselmack à partir de 17:15 sur TF1.

17:15 Sept à Huit Life

“Sept à Huit Life” privilégie la proximité et les rencontres dans tous les univers de la vie quotidienne. Cette heure dédiée à la société française, ses tendances et ses évolutions, met en lumière des personnages et des histoires souvent étonnantes : la marque de fabrique de “Sept à Huit” !

Heureux événement à Beauval

Sept à Huit a suivi la naissance historique d'un bébé singe doré. Immersion exclusive dans les coulisses de l'arrivée de ces singes en France, un véritable trésor national Chinois.

18:20 Sept à Huit

Chaque dimanche soir, Harry Roselmack plonge les téléspectateurs au cœur de l’événement, avec des reportages sur la société et les derniers faits marquants. L’émission met en évidence des histoires fortes et des témoignages sur le monde d’aujourd’hui et de demain.

La renaissance de l'enseigne Courtepaille

Après avoir traversé des périodes difficiles, les célèbres restaurants ronds avec leur toit en chaume connaissent aujourd’hui une véritable renaissance.

Les secrets de la Dune du Pilat

Immersion sur l'un des sites naturels les plus visités de France.

19:30 Le portrait de la semaine

Louis Garrel, ses galères amoureuses

Comédien multi-césarisé, il a l’image du beau gosse du cinéma français. Pourtant, derrière ce regard ténébreux et tourmenté se cache un homme drôle.

Dans son dernier film, Louis Garrel se projette dans les années 80, une époque plus légère et colorée que celle que nous vivons. Il nous entraîne au cœur de l’adolescence, cet âge où l’on se construit et où l’on vit ses premiers émois amoureux.

Louis Garrel sera à l’affiche de « Juste une illusion » d’Olivier Nakache et Éric Toledano, en salle le 15 avril.