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"Beau Geste" dimanche 5 avril 2026, sommaire et rencontres de Pierre Lescure sur France 2

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié dimanche 5 avril 2026 389
"Beau Geste" dimanche 5 avril 2026, sommaire et rencontres de Pierre Lescure sur France 2

Dimanche 5 avril 2026 à 22:55, Pierre Lescure présentera un nouveau numéro de "Beau Geste", le magazine qui propose chaque semaine une plongée au cœur du cinéma en train de se fabriquer.

Cette semaine, Pierre Lescure rencontre Cécile de France et Vincent Macaigne à l'occasion de la sortie du film « La poupée » le 22 avril au cinéma.

Pierre Lescure sera aux côtés de Mélanie Thierry qui sera prochainement à l'affiche de trois films.

Beau geste proposera un sujet sur l'intelligence artificielle. Le cinéma comme ont le connait, en chair et en os, va-t-il totalement disparaitre ?

Pour son « Petit Beau Geste », Alexandra Boquet a croisé une autre Alexandra pour partager un feu de camp inoubliable : Alexandra Lamy.

Beau Geste a eu un coup de cœur pour l'actrice Pauline Clément. 4 films en 2026 et actuellement sur scène dans « La puce à l'oreille ».

Beau Geste a remonté le temps jusqu'en 1985 avec Éric Toledano et Olivier Nakache sur les lieux du tournage de « Juste une illusion » leur nouvelle comédie qui sort au cinéma le 15 avril.

Sylvie Testud se rendra chez l'affichiste de Beau Geste pour parler de son amour pour une petite effrontée (Charlotte Gainsbourg) et un travesti (Dustin Hoffman).

Dernière modification le dimanche, 05 avril 2026 12:24
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