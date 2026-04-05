"90' Enquêtes" : Locataires contre propriétaires, la guerre du logement est déclarée mardi 7 avril 2026 sur TMC

Mardi 7 avril 2026 à 21:25 sur TMC, Tatiana Silva présentera un numéro inédit du magazine "90' Enquêtes" : « Locataires contre propriétaires : la guerre du logement est déclarée ».

24 000 : c'est le nombre de ménages qui ont été expulsés l'année dernière en France. Deux fois plus qu'il y a 5 ans. Entre propriétaires et locataires, c'est parfois la guerre ! D'un côté, des locataires vivent dans de vrais taudis. Insalubrités, moisissures, dégâts des eaux, humidités... ils sont inquiets pour leur santé et celle de leur famille.

Vous découvrirez que les propriétaires, eux-aussi, sont parfois les victimes de conflits aux conséquences désastreuses. Après des mois, voire des années de loyers impayés, ces français, à bout de souffle et en galère financière, ne parviennent pas à se sortir de situations extrêmement tendues avec leurs locataires. Ces logements occupés, sans loyer, dont plus personne ne veut, certains agents immobiliers en ont fait leur spécialité. Ils achètent des biens à prix bradés et se débrouillent pour faire partir les occupants, avec des arguments redoutables...

Une enquête, au cœur de ces conflits explosifs qui gâchent parfois des vies.

Des années d'économies et un achat pour un petit investissement locatif... Marlène et son mari avaient tout prévu pour vivre confortablement. Pourtant, depuis que le couple a mis son petit pavillon en location, le rêve a viré au cauchemar. La propriétaire est en plein bras de fer avec ses locataires : 20 000 euros de loyers impayés, alors que Marlène, elle, paie un crédit tous les mois pour cette maison. Résultat : la mère de famille est à bout de nerfs et prête à tout pour faire expulser ses locataires indésirables.

Des biens occupés, avec des locataires qui ne paient plus... ce n'est pas l'affaire du siècle sur le papier. Pourtant, certains professionnels en ont fait leur spécialité. Ils les rachètent à prix cassés, et se débrouillent - parfois avec des méthodes inattendues pour faire partir les locataires. Une fois le bien remis à neuf, il ne leur reste plus qu'à les vendre, en empochant une belle plus-value.

De l'autre côté des murs : les locataires. Eux-aussi sont parfois en guerre contre leurs propriétaires. Moisissures, dégâts des eaux, humidités... Les équipes de 90' Enquêtes ont suivi des Français qui vivent dans des biens à la limite de l'insalubrité et qui partent en guerre contre leur bailleur. Un combat de David contre Goliath... mais les locataires n'ont pas dit leur dernier mot.

Paul, lui, est un retraité de 83 ans qui pourrait se retrouver à la rue, mis à la porte par ses belles filles. Après la mort de leur mère, c'est à elles que revient la maison. Même si Paul y a passé une très grosse partie de sa vie. Entre testament disparu et héritage conflictuel, le propriétaire va devoir quitter les lieux.

Locataires à bout de souffle, propriétaires au bout du rouleau : enquête sur cette guerre du logement.