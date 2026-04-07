"C ce soir" mardi 7 avril 2026, les invités reçus par Karim Rissouli sur France 5

Karim Rissouli vous donne rendez-vous sur France 5 ce mardi 7 avril 2026 à 22:15 pour un nouveau numéro du magazine "C ce soir". Voici le thème de l'émission et les invités reçus.

Quand les idées éclairent l'actualité et la complexité du monde… "C Ce Soir" propose un débat d'idées sur l'actualité politique et/ou sociale du jour.

Karim Rissouli reçoit des intellectuels, artistes et protagonistes au centre de l'actualité pour approfondir la réflexion.

Karim Rissouli est entouré de Laure Adler et Arthur Chevallier (le lundi et le mardi) et de Camille Diao et Nathan Devers (le mercredi et le jeudi).

Thème & invités du mardi 7 avril 2026 :

Soirée continue • Combien coûte notre défense ?

À la suite de la diffusion du documentaire « Question d'argent : Combien coûte notre défense ? », Karim Rissouli propose un débat avec :

Laure de Roucy-Rochegonde de l'Ifri.

Marie-des-Neiges Ruffo de Calabre, philosophe

Bertrand Rondepierre, directeur de l'AMIAD.

Guillaume Ancel, ancien officier de l’armée française.

Olivier Tesquet, journaliste à Télérama.