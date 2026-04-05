"Question d'argent : Combien coûte notre défense ?" mardi 7 avril 2026 sur France 5

Mardi 7 avril 2026 à 21:05, France 5 diffusera "Question d'argent : Combien coûte notre défense ?", un document inédit incarné par Julian Bugier qui revient sur le désordre mondial qui a désormais des conséquences économiques bien concrètes, ici, en France.

À l’heure où le Moyen-Orient s’embrase et alors que la guerre en Ukraine est entrée dans sa cinquième année, la France augmente toujours plus le budget de ses armées. Dans les usines d’armement, la cadence s’accélère… Le désordre mondial a désormais des conséquences économiques bien concrètes, ici, en France.

Question d’argent : Combien coûte notre défense ? se saisit d’une question essentielle : combien coûte réellement notre Défense ? Pour y répondre, Julian Bugier nous plonge en immersion au plus près des militaires, des ouvriers et des chefs d’entreprise de l’industrie de défense.

Malgré une dette record, l’État consacre cette année 57 milliards d’euros, pour ses troupes, ses avions de combat, ses frégates, ses sous-marins…. Comment est dépensé ce budget colossal ? Combien gagnent les militaires ? Les sommes engagées le sont-elles toujours sans gâchis ?

Julian Bugier nous emmène aux quatre coins de la France. Des forges de Tarbes à la base aérienne de Mont-de-Marsan. Des discrètes soirées de levée de fonds parisiennes à une PME de Bayeux en attente de commandes. D’un laboratoire très spécial à Salon-de-Provence à la pièce de mise à feu d’une frégate en Méditerranée. Et jusqu'au Salon aéronautique de Séoul, en Corée du Sud...

Ce documentaire immersif et pédagogique décrypte ces enjeux économiques souvent méconnus du grand public.

Julian Bugier embarque à bord des plus imposants bâtiments militaires de l’armée française, vole en Rafale pour des exercices de combat rapproché, et va à la rencontre des jeunes engagés de la Marine nationale…

Au fil de 70 minutes, ce documentaire met en lumière les décisions financières, les arbitrages budgétaires et les défis auxquels la France doit faire face pour assurer sa sécurité dans un monde de plus en plus instable. Mais propose également les clés pour comprendre comment se construit et se finance le budget Défense de la France.