"Quotidien" mercredi 8 avril 2026, les invités reçus par Yann Barthès sur TMC

Yann Barthès vous donne rendez-vous ce mercredi 1er avril 2026 à 19:15 sur TMC pour un nouveau numéro du magazine "Quotidien". Voici les invités qui seront reçus ce soir dans l'émission.

Diffusé du lundi au vendredi à 19:25 sur TMC, le magazine "Quotidien" propose une grande session d'information qui mêle humour et impertinence.

Politique française et internationale, médias, culture, sport : tous les sujets sont passés en revue dans "Quotidien".

À chaque émission, l'équipe a carte blanche pour traiter l'actualité à sa façon.

Les invités reçus mercredi 8 avril 2026 :

Michaël Youn pour le lancement de la 2ème saison de « Flashback » sur TF1 jeudi soir.

Les autres Invités sont en attente de confirmation par la chaîne. Cet article sera réactualisé entre 18:00 et 18:45.