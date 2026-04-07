"Flashback" saison 2, résumé des premiers épisodes diffusés sur TF1 jeudi 9 avril 2026 (vidéo)

Jeudi 9 avril 2026 à 21:10, TF1 diffusera les deux premiers épisodes de la seconde saison inédite de la série "Flashback" avec Michaël Youn et Castance Gay.

La saison 2 en quelques lignes...

Après avoir sauvé son père et de retour en 2024, Elsa découvre le prix de son intervention : sa mère Anouk a été assassinée en 1996 par une mystérieuse silhouette affublée d'un masque de Chirac et son frère Hugo, le cœur brisé, l'a suivie quelques mois plus tard. Elsa comprend que l’enquête sur le meurtre de sa mère a été bâclée et que quelqu’un au sein du commissariat cherchait à étouffer l’affaire. Pour réparer ce chaos temporel, Elsa n'a qu'une solution : retourner dans le passé pour empêcher la mort d'Anouk.

Mais en 1996, rien ne va plus chez les LeTellier ! Josselin, rétrogradé, joue les flics infiltrés dans le fameux gang des Jacquots pour sauver sa carrière. Ceux-là mêmes qui seraient liés au meurtre d’Anouk ! Quant à Anouk, elle a claqué la porte de sa vie de femme au foyer pour reprendre ses études.

Le nouveau défi d'Elsa : démasquer l'assassin de sa mère, reconstituer sa famille idéale et faire équipe avec un père aux méthodes toujours aussi peu recommandables. Mais reste à découvrir qui a tué Anouk... et qui a voulu étouffer l’affaire ?

Résumé des épisodes

Cette seconde saison se compose de six épisodes de 52 minutes. Les deux premiers seront diffusés jeudi 9 avril 2026 à partir de 21:10.

Épisode 1

De retour en 2024, Elsa découvre que son intervention dans le passé a coûté la vie à sa mère et qu'elle doit replonger en 1996 pour réparer ce drame. Pour ce faire, elle reprend du service aux côtés de son père,

Josselin. L'enquête du jour les plonge dans l'univers fluo et survitaminé d'une salle de gym. Mais Elsa ne perd pas de vue sa mission : sauver sa mère.

Épisode 2

Un jeune rappeur est retrouvé mort sous une passerelle. Elsa et Josselin plongent dans les coulisses du rap lyonnais, entre rivalités artistiques et rêves de réussite.

Mais tandis que l'enquête avance, Elsa mène aussi ses propres recherches pour sauver sa mère, quitte à tout faire dérailler...

Avec : Michaël Youn (Josselin), Constance Gay (Elsa), Julien Pestel (Benoît), Olivia Côte (Colette), Malek Lamraoui (Nadir), Vanessa David (Anouk), Lionel Erdogan (Garnier), Caroline Anglade (Carole), Siméon Poissonnet-Maillet (Serge), Frédéric Epaud (Bernard), Inès Doyen Arab (Malia), Julie Kpéré (Awa), Aurélien Jacob (Pierrot-Le-Couz), Yann Sundberg (Varan), Jérôme Paquatte-Fremy (Le Président)

Avec la participation de : Sam Karmann (Perroni).