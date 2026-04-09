"Chroniques criminelles" : L'affaire Victorine Dartois sur TFX samedi 11 avril 2026

Samedi 11 avril 2026 à 21:10, TFX diffusera un numéro inédit du magazine "Chroniques criminelles" qui sera consacré à l'affaire Victorine Dartois.

C'est l'une des affaires criminelles les plus bouleversantes de ces dernières années. L'histoire tragique d'une jolie jeune fille à qui la vie souriait. Mais qui a croisé, par hasard, la route d'un terrible prédateur, à seulement quelques rues de chez elle…

Le 26 septembre 2020, Victorine Dartois quitte ses amies après une après-midi "shopping". Mais elle rate le car qui doit la ramener chez elle, et décide de faire la route à pied. C'est la dernière fois qu'elle sera vue vivante...

Deux jours plus tard, son corps est découvert dans un ruisseau. Très vite, le visage d'ange de Victorine fait la Une des médias et l'émotion s'empare de la France entière.

Que lui est-il arrivé ? Qui est son agresseur ?

La réponse dans ce nouveau document de "Chroniques Criminelles", raconté par Jacques Pradel.

Principaux intervenants :