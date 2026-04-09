recherche
Magazines

"Chroniques criminelles" : L'affaire Victorine Dartois sur TFX samedi 11 avril 2026

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié jeudi 9 avril 2026 166
"Chroniques criminelles" : L'affaire Victorine Dartois sur TFX samedi 11 avril 2026

Samedi 11 avril 2026 à 21:10, TFX diffusera un numéro inédit du magazine "Chroniques criminelles" qui sera consacré à l'affaire Victorine Dartois.

C'est l'une des affaires criminelles les plus bouleversantes de ces dernières années. L'histoire tragique d'une jolie jeune fille à qui la vie souriait. Mais qui a croisé, par hasard, la route d'un terrible prédateur, à seulement quelques rues de chez elle…

Le 26 septembre 2020, Victorine Dartois quitte ses amies après une après-midi "shopping". Mais elle rate le car qui doit la ramener chez elle, et décide de faire la route à pied. C'est la dernière fois qu'elle sera vue vivante...

Deux jours plus tard, son corps est découvert dans un ruisseau. Très vite, le visage d'ange de Victorine fait la Une des médias et l'émotion s'empare de la France entière.

Que lui est-il arrivé ? Qui est son agresseur ?

La réponse dans ce nouveau document de "Chroniques Criminelles", raconté par Jacques Pradel.

Principaux intervenants :

  • Mathieu FOURQUET : Journaliste "Le Nouveau Détective".
  • Noémie PHILIPPOT : Journaliste "Ici Isère".
  • Sylvie DARTOIS : Mère de Victorine.
  • Romane DARTOIS : Sœur aînée de Victorine.
  • Perrine DARTOIS : Sœur aînée de Victorine.
  • Salomé : Meilleure amie de Victorine.
  • Kelly MONTEIRO : Avocate des parties civiles.
  • Arnaud ADELISE : Avocat de la défense.
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Magazines, Samedi
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;Quotidien&quot; jeudi 9 avril 2026, les invités reçus par Yann Barthès sur TMC

"Quotidien" jeudi 9 avril 2026, les invités reçus par Yann Barthès sur TMC

09 avril 2026 - 16:38

Sur le même thème...

&quot;Quotidien&quot; jeudi 9 avril 2026, les invités reçus par Yann Barthès sur TMC

"Quotidien" jeudi 9 avril 2026, les invités reçus par Yann Barthès sur TMC

09 avril 2026 - 16:38

A ne pas manquer...

&quot;Echappées belles&quot; dans le Périgord, des émotions à vivre sur France 5 samedi 11 avril 2026

"Echappées belles" dans le Périgord, des émotions à vivre sur France 5…

09 avril 2026 - 14:28 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...