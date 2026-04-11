"Appels d'urgence" en immersion avec les gendarmes de Lorraine sur TFX lundi 13 avril 2026

Lundi 13 avril 2026 à 21:10, Hélène Mannarino vous proposera revoir sur TFX un numéro du magazine “Appels d'urgence” : « Trafics en tous genres, cambriolages et guerre de couples : pas de répit pour les gendarmes de Lorraine ».

Imaginez un peu : des milliers de bouteilles d’alcool, des dizaines de milliers de paquets de cigarettes, qui passent chaque jour frauduleusement la frontière avec le Luxembourg. C’est à cet incroyable trafic que sont confrontés les gendarmes de Lorraine. Pour y mettre fin, ils multiplient les contrôles, de jour comme de nuit.

Le plus souvent, il s’agit de simples particuliers, voire de petits commerçants désireux de faire des économies ou d’arrondir les fins de mois. Mais parfois, ils sont confrontés à de gros trafiquants, prêts à tout pour garder leur marchandise. Le face à face est alors plutôt musclé…

Mais le quotidien des gendarmes, c’est aussi la lutte contre un autre fléau : les cambriolages. Et cela donne parfois lieu à des situations plutôt rocambolesques…