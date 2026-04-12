"Grands reportages" : Le chantier de ma vie, dimanche 12 avril 2026 sur TF1

Dimanche 12 avril 2026 à 13:40 dans "Grands Reportages", TF1 diffusera « Le chantier de ma vie » un document inédit réalisé par Ludivine Favrel et Alban Patural qui suit le parcours de Français qui ont décidé de consacrer tout leur temps, leur énergie et leurs économies à un projet de construction ou de rénovation hors norme.

Dans la vie il y a des chantiers plus importants que d’autres car ils marquent un tournant. En couple ou en solo, les Français que nous avons suivis se sont lancés dans le chantier de leur vie. Construire un avion de ses propres mains, retaper un voilier pour partir à l’aventure, rien ne leur fait peur.

Pendant plus d’un an, une équipe de Grands Reportages les ont suivis dans leurs moments de joie, d’abattement, mais aussi d’inquiétude. Car sur un chantier, on sait quand on commence… jamais quand on termine !



Antoine est passionné d’avions anciens. Il en répare régulièrement. Mais cette fois, il s’est mis en tête de construire de ses mains la réplique exacte d’un coucou des années 20. Pour réussir, cet ancien banquier ne devra rien laisser au hasard. Car bientôt il devra s’asseoir dans une carlingue de toile et de bois pour tenter un vol inaugural à l’issue incertaine… Antoine parviendra-t-il à relever ce défi fou, sous les yeux de ses proches ?



À Saint-Ouen, Anne et Sélim ont découvert une superbe demeure du XIXème siècle dans son jus. Le rêve de cet agent immobilier et de cette ancienne directrice d’hôtel : restaurer la bâtisse historique pour y ouvrir un hôtel-restaurant de 20 chambres. Un projet à plus de 4 millions d’euros alors si le couple veut rentrer dans ses frais, il ne faut pas traîner. Mais sur un tel chantier il y a évidemment des imprévus.



Dans une marina du Guatemala, Justine n’a pas attendu que le temps passe pour réaliser son rêve. À seulement 26 ans, elle veut retaper seule un voilier de 11 m de long à bord duquel elle ambitionne de parcourir le monde… Mais entre les problèmes de moteur et la fatigue, la jeune femme va devoir se dépasser si elle veut prendre le large.