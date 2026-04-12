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"Beau Geste" dimanche 12 avril 2026, sommaire et rencontres de Pierre Lescure sur France 2

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié dimanche 12 avril 2026 181
"Beau Geste" dimanche 12 avril 2026, sommaire et rencontres de Pierre Lescure sur France 2

Dimanche 12 avril 2026 à 23:05, Pierre Lescure présentera un nouveau numéro de "Beau Geste", le magazine qui propose chaque semaine une plongée au cœur du cinéma en train de se fabriquer.

Cette semaine, Pierre Lescure rencontre Josiane Balasko à l'occasion de la sortie du film « L'arnaqueuse » le 22 avril au cinéma.

Pierre Lescure sera aux côtés de Sami Bouajila qui lui racontera sa passion pour Bruce Lee et sa rencontre avec un certain Denzel Washington.

L'acteur Isaach de Bankolé passer prendre un café. Repéré dans « Black Mic Mac », c'est l'un des acteurs les plus demandés outre-atlantique : de James Bond à Dune III.

Pour son « Petit Beau Geste »Alexandra Boquet nous emporte à la découverte d'une jeune actrice merveilleuse, Lou Lampros, qui brille dans le film « Sauvage » actuellement au cinéma.

Le succès phénoménal du film « Un p'tit truc en plus » a-t-il changé le regard sur le handicap au cinéma ? C'est l'enquête de la semaine de Beau Geste.

Beau Geste vous fera découvrir le métier de story-boarder, celui qui aide à mettre en images ce que le réalisateur a dans la tête.

Dernière modification le dimanche, 12 avril 2026 12:01
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