"13h15 le dimanche" : Eleveurs sur le fil, rencontre avec des jeunes agriculteurs du Lot ce 12 avril 2026 sur France 2

Au sommaire de "13h15 le samedi" ce 12 avril 2026 à 15:10 sur France 2, la rediffusion du document « Éleveurs sur le fil », une rencontre avec de jeunes agriculteurs du Lot.

Les équipes de "13h15 le dimanche" ont pris la direction du Lot, sur les causses du Quercy, à la rencontre de jeunes éleveurs déterminés à relever les défis pour vivre de leur passion.

Julien, 35 ans, a toujours rêvé de faire ce métier, mais il s’est révélé bien plus difficile qu’il ne l’imaginait. Aujourd’hui à la tête d’un cheptel de 45 bêtes, il est fier d’avoir réussi son pari, malgré des hauts et des bas.

Solenn, 28 ans, et sa sœur Isaure, 20 ans, reprennent quant à elles la ferme laitière familiale, sous l’œil bienveillant mais un peu inquiet de leur maman et de leurs grands-parents.

Un document signé Peggy Bruguière, Caroline Le Hello et Guillaume Salasca / Nania Films.