"C pas si loin" lundi 13 avril 2026 sur France 5, sommaire du magazine

Karine Baste vous donne rendez-vous à 16:55 sur France 5 ce lundi 13 avril 2026 pour un nouveau numéro du magazine "C pas si loin" consacré aux Outre-mer.

Présenté Karine Baste, le magazine C pas si loin propose de comprendre et de décrypter le rôle des Outre-mer dans la construction de la France et leur place dans le monde.

Au carrefour de frontières et d’influences croisées, les Outre-mer font preuve de résilience et sont à l’origine de projets qui transforment leur territoire et répondent aux défis contemporains que leur confèrent leurs positions géographiques.

Ce magazine de société à dimension géopolitique de 26 minutes offre, du lundi au vendredi, un regard singulier sur cette France des trois océans, à travers des reportages pour éclairer les enjeux d'aujourd'hui et de demain, et des entretiens, avec experts ou invités, pour décrypter cette France multiple.

Lundi 13 avril 2026 • Réfugiés climatiques : une nouvelle réalité

À quoi ressemble la vie des premiers réfugiés climatiques accueillis par l'Australie ?

Venus de l'archipel des Tuvalu, ils découvrent depuis cinq mois un nouveau quotidien, loin de leurs terres, alors que leur pays disparaît peu à peu sous les eaux.