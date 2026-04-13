"Bonjour ! Avec vous" mardi 14 avril 2026 sur TF1, sommaire de l'émission

Mardi 14 avril 2026 à 10:00 sur TF1, Christophe Beaugrand poursuivra en direct la matinale de TF1 dans un nouveau numéro de "Bonjour ! Avec vous". Voici les thèmes qui seront abordés dans l'émission.

Un nouveau rendez-vous présenté par Christophe Beaugrand et son équipe de chroniqueurs : Jacques Legros, Cécile de Ménibus, Julie Tomeï et Bénédicte Le Chatelier pour débattre de l’actualité et des grandes questions de société avec des chroniques variées autour du bien-être, de la culture…

L’émission favorise l'interaction avec le public grâce à un QR code affiché à l'écran pour échanger avec les chroniqueurs en direct.

Au sommaire mardi 14 avril 2026 :

Maison : êtes-vous prêts à passer au tout électrique ?

Posez toutes vos questions sur la rénovation énergétique (pompe à chaleur, isolation, chauffage électrique, aides, MaPrimeRénov'), un expert répondra en direct.

La folie des années 80

Christophe Beaugrand ouvre le débat sur et incroyable retour des années 80 !

Musique, déco, ciné, look, Pourquoi les années 80 reviennent à ce point ? Pourquoi ça nous rend dingues et nostalgiques ?

Christophe Beaugrand attend tous vos messages ici : https://www.tf1info.fr/bonjour-avec-vous