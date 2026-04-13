"Les maternelles XXL" mardi 14 avril 2026, sommaire et invités de Marie Portolano sur France 5

De la périnatalité à l’adolescence, de l’éducation à la vie de famille, aucun sujet n’est tabou dans Les Maternelles XXL, présenté par Marie Portolano avec Houssem Loussaief.
Un rendez-vous quotidien qui accompagne avec bienveillance toutes les familles, tout au long de leur parcours, que ce soit pour donner la vie, aider les bébés à bien grandir ou mieux vivre avec les enfants et petits-enfants.
Au sommaire mardi 14 avril 2026 :
- Mon accouchement a failli mal tourner…
Les autres sujets traités dans l'émission :
- Un vrai moment de douceur
- Ne tirez pas sur les bras de vos enfants !
- Genre, normes et réseaux sociaux…
- À l’école des enfants du cirque
- Mon enfant me parle mal : comment réagir ?
- Nourrir les enfants : deux salles, deux ambiances…
- Mes filles sont de gros machos !
- La vie de famille d’une maman comédienne.