Mastodon
recherche
Magazines

"Bonjour ! Avec vous" mercredi 15 avril 2026 sur TF1, sommaire de l'émission

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié mardi 14 avril 2026 244
"Bonjour ! Avec vous" mercredi 15 avril 2026 sur TF1, sommaire de l'émission

Mercredi 15 avril 2026 à 10:00 sur TF1, Christophe Beaugrand poursuivra en direct la matinale de TF1 dans un nouveau numéro de "Bonjour ! Avec vous". Voici les thèmes qui seront abordés dans l'émission.

Un nouveau rendez-vous présenté par Christophe Beaugrand et son équipe de chroniqueurs : Jacques Legros, Cécile de Ménibus, Julie Tomeï et Bénédicte Le Chatelier pour débattre de l’actualité et des grandes questions de société avec des chroniques variées autour du bien-être, de la culture…

L’émission favorise l'interaction avec le public grâce à un QR code affiché à l'écran pour échanger avec les chroniqueurs en direct.

Au sommaire mercredi 15 avril 2026 :

Voudriez-vous emmener votre chien partout ?

Restaurants, magasins, transports en commun, plages... Qu’a-t-on le droit de faire ou pas ?

Sandrine Arcizet nous répondra en direct.

Le Air fryer : est-ce que ça sert vraiment à quelque chose ?

Le Air fryer est l’appareil de cuisine le plus vendu en France ! Vous l’avez, mais vous ne savez pas forcément bien vous en servir...

Recette, astuces et infos pratiques avec Pierre Chomet qui vous répondra en direct.

Christophe Beaugrand attend tous vos messages ici : https://www.tf1info.fr/bonjour-avec-vous

Dernière modification le mardi, 14 avril 2026 21:29
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Magazines, Mercredi
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;Les maternelles XXL&quot; mercredi 15 avril 2026, sommaire et invités de Marie Portolano sur France 5

"Les maternelles XXL" mercredi 15 avril 2026, sommaire et invités de Marie Portolano sur France 5

14 avril 2026 - 21:30

Sur le même thème...

&quot;Les maternelles XXL&quot; mercredi 15 avril 2026, sommaire et invités de Marie Portolano sur France 5

"Les maternelles XXL" mercredi 15 avril 2026, sommaire et invités de Marie Portolano sur France 5

14 avril 2026 - 21:30

A ne pas manquer...

&quot;Envoyé Spécial&quot; jeudi 16 avril 2026 sur France 2, sommaire du magazine

"Envoyé Spécial" jeudi 16 avril 2026 sur France 2, sommaire du magazin…

14 avril 2026 - 09:41 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...