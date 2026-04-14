"Bonjour ! Avec vous" mercredi 15 avril 2026 sur TF1, sommaire de l'émission

Mercredi 15 avril 2026 à 10:00 sur TF1, Christophe Beaugrand poursuivra en direct la matinale de TF1 dans un nouveau numéro de "Bonjour ! Avec vous". Voici les thèmes qui seront abordés dans l'émission.

Un nouveau rendez-vous présenté par Christophe Beaugrand et son équipe de chroniqueurs : Jacques Legros, Cécile de Ménibus, Julie Tomeï et Bénédicte Le Chatelier pour débattre de l’actualité et des grandes questions de société avec des chroniques variées autour du bien-être, de la culture…

L’émission favorise l'interaction avec le public grâce à un QR code affiché à l'écran pour échanger avec les chroniqueurs en direct.

Au sommaire mercredi 15 avril 2026 :

Voudriez-vous emmener votre chien partout ?

Restaurants, magasins, transports en commun, plages... Qu’a-t-on le droit de faire ou pas ?

Sandrine Arcizet nous répondra en direct.

Le Air fryer : est-ce que ça sert vraiment à quelque chose ?

Le Air fryer est l’appareil de cuisine le plus vendu en France ! Vous l’avez, mais vous ne savez pas forcément bien vous en servir...

Recette, astuces et infos pratiques avec Pierre Chomet qui vous répondra en direct.

Christophe Beaugrand attend tous vos messages ici : https://www.tf1info.fr/bonjour-avec-vous