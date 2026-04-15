"Les maternelles XXL" jeudi 16 avril 2026, sommaire et invités de Marie Portolano sur France 5

De la périnatalité à l’adolescence, de l’éducation à la vie de famille, aucun sujet n’est tabou dans Les Maternelles XXL, présenté par Marie Portolano avec Houssem Loussaief.
Un rendez-vous quotidien qui accompagne avec bienveillance toutes les familles, tout au long de leur parcours, que ce soit pour donner la vie, aider les bébés à bien grandir ou mieux vivre avec les enfants et petits-enfants.
Au sommaire jeudi 16 avril 2026 :
- À 4 mois, mon fils a été secoué par sa nourrice
Les autres sujets traités dans l'émission :
- Grossesse : on a testé l’haptonomie !
- Comment prévenir le surpoids chez l’enfant
- Ces polluants cachés qui nous menacent
- Une école qui s’adapte à tous les élèves
- Quelles chaussures choisir pour mon enfant ?
- Comment leur apprendre à se méfier des inconnus
- Je croule sous les photos de mes enfants
- Angélique Kidjo : une voix qui vient de loin.