"Bonjour ! Avec vous" vendredi 17 avril 2026 sur TF1, sommaire de l'émission

Un nouveau rendez-vous présenté par Christophe Beaugrand et son équipe de chroniqueurs : Jacques Legros, Cécile de Ménibus, Julie Tomeï et Bénédicte Le Chatelier pour débattre de l’actualité et des grandes questions de société avec des chroniques variées autour du bien-être, de la culture…
L’émission favorise l'interaction avec le public grâce à un QR code affiché à l'écran pour échanger avec les chroniqueurs en direct.
Au sommaire vendredi 17 avril 2026 :
Régime miracle : est-ce que vous y croyez ?
Les médicaments miracles pour maigrir (Ozempic, Wegovy, Munjaro), révolutionnaires… ou dangereux ?
Christophe Beaugrand attend tous vos messages ici : https://www.tf1info.fr/bonjour-avec-vous
Le docteur Laurent Chevalier vous répondra en direct.
La maquilleuse de la maison blanche
Audrey Lefèvre sera l'invité de Christophe Beaugrand.
Cette maquilleuse française a croisé Trump, Clinton, Biden… elle raconte tout dans un livre Et elle répond à toutes vos questions demain matin dans Bonjour avec vous !