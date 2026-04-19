"Grands reportages" : Quand les zoos font peau neuve, dimanche 19 avril 2026 sur TF1

Dimanche 19 avril 2026 à 13:40 dans "Grands Reportages", TF1 diffusera « Quand les zoos font peau neuve » un document inédit réalisé par Camille Roperch.

Chaque année, près d’un Français sur trois visite un parc zoologique. Alors que le bien-être animal est devenu une préoccupation majeure du public, il est aussi la priorité de ceux qui y travaillent. Pour offrir aux animaux des espaces toujours plus vastes et adaptés, plusieurs zoos français se réinventent aujourd’hui à travers des transformations d’une ampleur inédite.

Au zoo de La Boissière-du-Doré, près de Nantes, les équipes s’apprêtent à accueillir plusieurs spécimens en danger, dont une panthère de l’Amour, espèce au bord de l’extinction. Pour Sébastien Laurent, le directeur, cette arrivée est très attendue : ce félin reste le plus rare au monde, avec seulement 80 individus dans la nature. Son adaptation dans le parc ne sera pas de tout repos.

À Mulhouse, l’un des plus anciens zoos de France se lance dans un chantier colossal : la création d’une zone Afrique unique en Europe. 11 000 m² dédiés aux espèces africaines, 50 nouvelles espèces attendues dont des girafes extrêmement menacées. La pression est donc grande pour Benoît Quintard, le directeur du zoo qui investit plus de 12 millions d’euros dans ce projet.

Nous suivrons au quotidien les équipes de ces deux zoos lors de moments forts : arrivées d’animaux venus de l’étranger, soins délicats, naissances inattendues, chantiers XXL, remises en liberté…

Entre émotions, défis techniques et enjeux environnementaux, ce reportage nous ouvre les portes de parcs qui se réinventent complètement.