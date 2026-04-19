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"Beau Geste" dimanche 19 avril 2026, sommaire et rencontres de Pierre Lescure sur France 2

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié dimanche 19 avril 2026 249
"Beau Geste" dimanche 19 avril 2026, sommaire et rencontres de Pierre Lescure sur France 2

Dimanche 19 avril 2026 à 23:05, Pierre Lescure présentera un nouveau numéro de "Beau Geste", le magazine qui propose chaque semaine une plongée au cœur du cinéma en train de se fabriquer.

Cette semaine, Pierre Lescure rencontre François Cluzet à l'occasion de la sortie du film « Pour le plaisir » le 6 mai au cinéma.

Pierre Lescure sera aux côtés de Benjamin Lavernhe qui retourne à la comédie française dans « Le Cid », une pièce qui sera diffusée au cinéma en direct le 26 avril prochain.

L'icône Marilyn Monroe aurait eu 100 ans cette année, Beau Geste revient sur la carrière de celle qui était moderne avant les modernes.

Beau Geste vous emmène à Strasbourg sur le tournage du 137ème film d'André Dussolier.

L'actrice Marion Barbeau passera prendre un café.

Beau Geste vous fera découvrir les coulisses d'un événement qui fait trembler tous les mercredis toute la profession : « Le 9H des Halles »

Dernière modification le dimanche, 19 avril 2026 11:13
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