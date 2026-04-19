"C Politique" dimanche 19 avril 2026, sommaire & invités reçus par Thomas Snégaroff sur France 5

Dimanche 19 avril 2026 à 20:00, Thomas Snégaroff présentera en direct sur France 5 un nouveau numéro du magazine “C Politique”. Voici les invités qui seront reçus cette semaine.

Pendant une heure, Thomas Snégaroff propose d'échanger sur une question marquante d'un fait d'actualité avec des intellectuel(le)s, des acteur.rice.s de terrain, des témoins, des citoyen(ne)s…

Un forum de discussion autour de Thomas Snégaroff où tous les points de vue, les expériences pourront s’exprimer, trouver des réponses et des pistes pour agir.

Thème et invités ce dimanche 19 avril 2026 :

France • La guerre culturelle est déclarée ?

Nicolas Truong, journaliste.

Nathalie Heinich, sociologue.

Julie Neveux, normalienne et enseignante-chercheuse en linguistique anglaise à Sorbonne Université.

Nicolas Offenstadt, historien.

Pascal Bruckner, philosophe et romancier.