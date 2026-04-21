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"La foudre, un éclair de génie" une enquête scientifique vertigineuse sur France 5 jeudi 23 avril 2026

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié mardi 21 avril 2026 331
"La foudre, un éclair de génie" une enquête scientifique vertigineuse sur France 5 jeudi 23 avril 2026

Jeudi 23 avril 2026 à 21:05 dans "Science grand format", France 5 diffusera « La foudre, un éclair de génie », un documentaire inédit réalisé par François Tribolet qui propose une exploration scientifique approfondie du phénomène de la foudre, en dépassant l'image habituelle du simple danger météorologique.

Alors que l’été 2025 a été marqué par des orages d’une rare intensité, le documentaire La foudre, un éclair de génie nous plonge dans une enquête scientifique vertigineuse.

Longtemps, l’homme s’est tenu à l’écart de la foudre, redoutant sa puissance fulgurante et sa température extrême, cinq fois plus élevée que celle de la surface du Soleil. Aujourd’hui, grâce à des instruments d’observation de pointe, la science pénètre enfin les nuages d’orage et lève le voile sur l’un des phénomènes naturels les plus spectaculaires.

De sa naissance au cœur du cumulonimbus à son jaillissement dans le ciel, la foudre révèle une mécanique complexe, alimentée par des cristaux de glace, des particules cosmiques et des éclairs dits « précurseurs » encore invisibles il y a peu.

Mais la foudre ne se contente pas de frapper. Elle joue un rôle méconnu, essentiel à l’équilibre de notre planète. Elle jouerait un rôle capital dans la purification de notre atmosphère, dans la fertilisation des sols… et pourrait même avoir été l’étincelle originelle de la vie sur terre. C’est l’incroyable hypothèse formulée par une équipe américaine : et si tout avait commencé par un coup de foudre ?

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