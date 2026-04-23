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"Echappées belles" en Ouganda avec Ismaël Khelifa, samedi 25 avril 2026 sur France 5 (vidéo)

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié jeudi 23 avril 2026 144
"Echappées belles" en Ouganda avec Ismaël Khelifa, samedi 25 avril 2026 sur France 5 (vidéo)

Samedi 25 avril 2026 à 21:05, France 5 diffusera un nouvel inédit du magazine "Echappées belles" dans lequel Ismaël Khelifa vous emmènera en Ouganda pour une aventure inoubliable.

Karibu Uganda, bienvenue en Ouganda !

Surnommé la « Perle de l’Afrique » par Winston Churchill au début du XXe siècle, ce pays est enclavé entre la République démocratique du Congo, le Soudan du Sud, le Rwanda, la Tanzanie et le Kenya. Bien moins touristique que le Kenya ou la Tanzanie, l’Ouganda n’a pourtant rien à envier à ses voisins. Situé à la frontière de la savane de l’Afrique de l’Est et de la forêt équatoriale de l’Afrique centrale, c’est un véritable trésor de biodiversité grâce à sa nature exceptionnelle et sa faune abondante.

Dans ce pays confronté à des pressions économiques, démographiques ou encore climatiques, certaines figures s’engagent sur le terrain pour défendre cet équilibre fragile et préserver ce trésor ougandais. Un trésor à la fois visible (faune, flore, paysages, patrimoine naturel) et invisible (savoir-faire, transmission, résilience). Partout sur le territoire, ces hommes et femmes sont les gardiens d’un patrimoine à préserver. Ils veillent sur ses ressources, ses traditions, sa faune, sa jeunesse.

Des rives du lac Victoria – plus grand lac d’Afrique – à l’impénétrable forêt de Bwindi – refuge des gorilles des montagnes – en passant par le parc Queen Elizabeth – classé réserve mondiale de la biosphère par l’Unesco – ou encore la charmante ville de Jinja – source du Nil blanc –, Ismaël Khelifa va rencontrer celles et ceux qui veillent sur les merveilles de ce territoire.

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