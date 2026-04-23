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"C pas si loin" jeudi 23 avril 2026 sur France 5, sommaire du magazine

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié jeudi 23 avril 2026 194
"C pas si loin" jeudi 23 avril 2026 sur France 5, sommaire du magazine

Karine Baste vous donne rendez-vous à 16:55 sur France 5 ce jeudi 23 avril 2026 pour un nouveau numéro du magazine "C pas si loin" consacré aux Outre-mer.

Présenté Karine Baste, le magazine C pas si loin propose de comprendre et de décrypter le rôle des Outre-mer dans la construction de la France et leur place dans le monde.

Au carrefour de frontières et d’influences croisées, les Outre-mer font preuve de résilience et sont à l’origine de projets qui transforment leur territoire et répondent aux défis contemporains que leur confèrent leurs positions géographiques.

Ce magazine de société à dimension géopolitique de 26 minutes offre, du lundi au vendredi, un regard singulier sur cette France des trois océans, à travers des reportages pour éclairer les enjeux d'aujourd'hui et de demain, et des entretiens, avec experts ou invités, pour décrypter cette France multiple.

Jeudi 23 avril 2026 Les mots et leur portée politique

« En tant que juriste ultramarin, j'ai vu des mots blesser autant que des lois. » Dans sa tribune du journal Le Monde datant du 5 octobre, l'avocat au barreau de Guyane Patrick Lingibé interpelle sur l'histoire et la symbolique de certains mots du langage courant. Pour lui, « employer “métropole” pour désigner la France continentale, c'est prolonger la logique post-coloniale d'un centre dominant et de territoires relégués au rang de marges ».

Dernière modification le jeudi, 23 avril 2026 15:23
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