Sommaire de "50' Inside" samedi 25 avril 2026 sur TF1, les reportages diffusés cette semaine

Chaque semaine, Isabelle Ithurburu dévoile l'actualité des stars dans "50' Inside".
Au sommaire cette semaine :
17:50 50' Inside : L'actu
Coulisses • Le bal des princesses.
Actu • Londres : la famille royale britannique fait vendre !
Le portrait • Les confidences du chanteur Matt Pokoa.
La Story • Retour sur le succès du film Le diable s’habille en Prada.
19:00 50' Inside : Le Mag
Le document • Cap sur la Corée du Sud.
Cap sur une destination fascinante qui a mis le monde à ses pieds… La Corée du Sud. Pourquoi a-t-elle toujours un temps d’avance ? Immersion au pays de toutes les folies !