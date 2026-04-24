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Sommaire de "50' Inside" samedi 25 avril 2026 sur TF1, les reportages diffusés cette semaine

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié vendredi 24 avril 2026 279
Sommaire de "50' Inside" samedi 25 avril 2026 sur TF1, les reportages diffusés cette semaine

Samedi 25 avril 2026 à partir de 17:50, Isabelle Ithurburu présentera sur TF1 un nouveau numéro du magazine “50' Inside”. Voici les reportages qui seront diffusés cette semaine.

Chaque semaine, Isabelle Ithurburu dévoile l'actualité des stars dans "50' Inside".

Au sommaire cette semaine :

17:50 50' Inside : L'actu

Coulisses Le bal des princesses.

Actu Londres : la famille royale britannique fait vendre !

Le portrait Les confidences du chanteur Matt Pokoa.

La Story Retour sur le succès du film Le diable s’habille en Prada.

19:00 50' Inside : Le Mag

Le document  Cap sur la Corée du Sud.

Cap sur une destination fascinante qui a mis le monde à ses pieds… La Corée du Sud. Pourquoi a-t-elle toujours un temps d’avance ? Immersion au pays de toutes les folies !

Dernière modification le vendredi, 24 avril 2026 13:06
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