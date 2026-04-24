Sommaire de "50' Inside" samedi 25 avril 2026 sur TF1, les reportages diffusés cette semaine

Samedi 25 avril 2026 à partir de 17:50, Isabelle Ithurburu présentera sur TF1 un nouveau numéro du magazine “50' Inside”. Voici les reportages qui seront diffusés cette semaine.

Chaque semaine, Isabelle Ithurburu dévoile l'actualité des stars dans "50' Inside".

Au sommaire cette semaine :

17:50 50' Inside : L'actu

Coulisses • Le bal des princesses.

Actu • Londres : la famille royale britannique fait vendre !

Le portrait • Les confidences du chanteur Matt Pokoa.

La Story • Retour sur le succès du film Le diable s’habille en Prada.

19:00 50' Inside : Le Mag



Le document • Cap sur la Corée du Sud.

Cap sur une destination fascinante qui a mis le monde à ses pieds… La Corée du Sud. Pourquoi a-t-elle toujours un temps d’avance ? Immersion au pays de toutes les folies !